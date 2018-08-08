عدد المجندات في إسرائيل يحطم رقما قياسيا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ألف فتاة أعربن عن رغبتهن في الانضمام إلى صفوفه الصيف الجاري، وذلك في زيادة هي الأولى من نوعها في السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن معدلات العام الجاري تحطم الأرقام القياسية وتتجاوز ضعفي ما سجّل من منتسبات قبل خمس سنوات.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الفتيات المتديّنات بين المجندات، مضيفة أن بينهن مواطنات عدن إلى الوطن من الولايات المتحدة ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بمن فيهن 285 سيدة وصلن من روسيا.

وشهدت دورة الاستدعاء الصيفي لعام 2018 توسيع تمثيل المتدينين في صفوف الجيش، حيث سيؤدي أربعة آلاف شاب من اليهود الأرثوذكس الخدمة العسكرية أو البديلة في الجيش.

المصدر: نوفوستي