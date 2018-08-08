 
مباشر

عدد المجندات في إسرائيل يحطم رقما قياسيا

أخبار العالم

عدد المجندات في إسرائيل يحطم رقما قياسيا
Reuters Nir Elias
جندية إسرائيلية أثناء التدريب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmg7

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ألف فتاة أعربن عن رغبتهن في الانضمام إلى صفوفه الصيف الجاري، وذلك في زيادة هي الأولى من نوعها في السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن معدلات العام الجاري تحطم الأرقام القياسية وتتجاوز ضعفي ما سجّل من منتسبات قبل خمس سنوات.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الفتيات المتديّنات بين المجندات، مضيفة أن بينهن مواطنات عدن إلى الوطن من الولايات المتحدة ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بمن فيهن 285 سيدة وصلن من روسيا.

وشهدت دورة الاستدعاء الصيفي لعام 2018 توسيع تمثيل المتدينين في صفوف الجيش، حيث سيؤدي أربعة آلاف شاب من اليهود الأرثوذكس الخدمة العسكرية أو البديلة في الجيش.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا