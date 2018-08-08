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ظريف: واشنطن لا تستطيع منعنا من تصدير النفط

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ظريف: واشنطن لا تستطيع منعنا من تصدير النفط
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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نقلت صحيفة إيرانية يوم الأربعاء عن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني قوله إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط.

وقال ظريف: "إذا أراد الأمريكان الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها، فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون".

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وأضاف أن الأمريكان أثاروا مزاعم لا معنى لها، ويزعمون أنهم يريدون تصفير مبيعات النفط الإيراني، حسبما أفادت وكالة "إرنا".

وأوضح أن زعمهم لا يمكن تحقيقه على الإطلاق، وأن الدول التي تجري الولايات المتحدة معها محادثات حاليا أبلغتها بأنها ستواصل شراء النفط من إيران. 

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأسابيع الأخيرة، إن هدفهم إيقاف صادرات إيران النفطية تماما كوسيلة للضغط على طهران كي توقف برامجها النووية والصاروخية، وتتوقف عن التدخل في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.

وأكد وزير الخارجية في رده على المقترح الأمريكي إجراء مفاوضات مع إيران دون شروط مسبقة، أن المشكلة ليست في إجراء المفاوضات معها بل في مدى الثقة بنتيجتها لأن أحدا لا يرغب في دخول مفاوضات عديمة الجدوى ومتوترة تأخذ الكثير من الوقت.

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وبشأن التناقض في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته حول إجراء المفاوضات مع إيران، أوضح ظريف أن تناقض التصريحات هذا يكشف عن تخبط واشنطن في سياستها الخارجية.

وتعليقا على الأخبار التي تشير إلى إجراء محادثات سرية بين طهران وواشنطن، أكد ظريف أن كافة المعلومات التي بحوزته تشير إلى أنه لم يجر أي حوار بين الجانبين.

المصدر: وكالات

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