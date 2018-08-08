إحراق مدرستين للبنات في باكستان

أقدم مسلحون على إحراق مدرستين للبنات في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان الليلة الماضية، وأفادت الشرطة المحلية بأنه لم تقع أي إصابات بين الفتيات والأساتذة.

وهذا الهجوم يعتبر الثاني من نوعه الذي يطال منشأة تعليمية في باكستان خلال الأيام القليلة الماضية، ففي يوم الجمعة قام مسلحون مجهولون بإحراق 12 مدرسة في منطقة قيلقيت بالتستان، شمالي البلاد.

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يذكر أن حركة طالبان الباكستانية ومتشددين متحالفين معها، قد نفذوا الجمعة الماضية هجوما بالقنابل على 12 مدرسة، 8 منها للبنات، شمالي باكستان حيث ينشط متشددون يعارضون تعليم الفتيات.

ويعتبر متشددون في باكستان، أن تعليم البنات يتعارض مع الإسلام، حيث اعتدوا على آلاف مدارس البنات في مناطق شمال وشمال غربي البلاد.

المصدر: شينخوا