مقتل 4 سياح بولنديين بتحطم طائرة في ألاسكا

قالت إدارة الحدائق الوطنية في ولاية ألاسكا الأمريكية الاثنين، إنه تم العثور على جثث 4 قتلى عقب تحطم طائرة صغيرة في الولاية.

وأضاف مسؤولو حديقة دينالي الوطنية أن هناك شخصا خامسا في عداد المفقودين ويفترض أنه لقي حتفه في الحادث أيضا.

وتعذر العثور على حطام الطائرة ورفع الجثث بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وجدت لاحقا على نهر جليدي بالقرب من قمة جبل ثاندر.

Alaska sightseeing plane crash leaves 4 dead, 1 missing https://t.co/Qgi4PcjpCHpic.twitter.com/1QoCZ4hpEv — CBS News (@CBSNews) 7 августа 2018 г.

المصدر: د ب أ