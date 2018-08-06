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كندا للسعودية: الدفاع عن حقوق الإنسان في صلب سياستنا الخارجية

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كندا للسعودية: الدفاع عن حقوق الإنسان في صلب سياستنا الخارجية
Reuters Edgard Garrido
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
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قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن بلادها ستدافع على الدوام عن حقوق الإنسانية، وتدرجها في صلب سياستها الخارجية، في إشارة إلى قرار الرياض طرد السفير الكندي.

وأضافت الوزيرة الكندية أثناء مؤتمر حول المساواة بين الجنسين في فانكوفر: "لتكن الأمور واضحة للجميع هنا وللكنديين الذين يتابعوننا في كندا وبقية العالم ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية أكان في كندا أم في بقية أنحاء العالم".

وتابعت فريلاند: "حقوق النساء هي حقوق إنسانية.. التزام كندا إدراج الحقوق الإنسانية في صلب سياستها الخارجية أثار الاهتمام في الأيام الأخيرة، أشير بالتأكيد إلى طرد سفير كندا في السعودية".

وأعربت كندا عن قلقها في وقت سابق اليوم الاثنين وطلبت تفسيرات بعد إعلان طرد سفيرها في الرياض ردا على انتقادات أوتاوا لقمع المعارضين في السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت أن السفير الكندي لديها شخص غير مرغوب به على أراضي المملكة، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعت سفيرها من كندا، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان، إن المملكة لن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها، واعتبر أن كندا بنت موقفها على معلومات مضللة.

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المصدر: وكالات

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