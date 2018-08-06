FBI يحقق مع 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والاحتيال

أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " FBI" احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والتآمر بهدف الاحتيال.

وأوضحت القنصلية أن اثنين من المحتجزين معتقلان في لوس أنجلوس وآخر في نيويورك، فيما يحقق المكتب مع الرابع في مكان مجهول.

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ولم تذكر القنصلية ملابسات اعتقال المواطنين الروس أو أسماءهم، وما إذا كان الدبلوماسيون الروس قد وصلوا إليهم.

المصدر: وكالات