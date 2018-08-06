// 26.06.2018 по тикету 15478
FBI يحقق مع 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والاحتيال
Reuters Mike Segar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km50
أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " FBI" احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والتآمر بهدف الاحتيال.
وأوضحت القنصلية أن اثنين من المحتجزين معتقلان في لوس أنجلوس وآخر في نيويورك، فيما يحقق المكتب مع الرابع في مكان مجهول.
ولم تذكر القنصلية ملابسات اعتقال المواطنين الروس أو أسماءهم، وما إذا كان الدبلوماسيون الروس قد وصلوا إليهم.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)