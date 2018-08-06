الخلاف السعودي الكندي يشعل حرب تغريدات

بعد قرار الرياض طرد السفير الكندي على خلفية انتقاد أوتاوا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي حرب كلامية عنيفة بين مؤيدي القرار السعودي ومعارضيه.

ورحب مؤيدو السعودية بالحزم الذي ردت الرياض على ما وصفوه بالتدخل الكندي السافر في شؤونها الداخلية، واعتبروا أنه لا يحق لكندا أو أي دولة أخرى تلقين دروس للسعودية في شأن حقوق الإنسان، مؤكدين عبر هشتاغ جديد أن "#السعودية_خط_أحمر".

No entity, state or person has the right to interfere in the internal affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. This is not a matter of debate, not Canada, not Canada pic.twitter.com/b40q8jNZL0 — سراب (@srab9i) August 6, 2018

وتحت هشتاغ آخر، هو "#كندا_إن_السعوديين_يشعرون_بقلق_بالغ_إزاء" حاول مؤيدو الرياض نقل الكرة إلى الملعب الكندي، مركزين على المشاكل والآفات الاجتماعية التي تعاني منها كندا، من سوء معاملة سكانها الأصليين من الهنود الحمر، وخاصة النساء منهم، إلى ما يرون فيه ظواهر تنتقص من حقوق المواطنين، كالفقر ووجود المشردين والعنصرية والإباحية وغير ذلك.

I am a Saudi Woman and I demand the right of 4000 indigenous women from Canada after they raped and killed them. Where are their rights?



Saudi Arabia Canada#كندا

#السعوديه_تطرد_السفير_الكنديpic.twitter.com/TRieyMCjss — زَبَرْجَدْ ♀︎ 🇻🇮🇺🇸 (@J2ZA5) August 6, 2018

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

:

There is no homeless in #SaudiArabia such as #Canada because our government knows how dealing with citizens very well 👌🏻

:@CanEmbSA

: pic.twitter.com/RucAWVRGVa — م. فـــارس الشابحي (@ENGFARIS11) August 6, 2018

وسخر البعض من إفراط كندا في ضمان الحريات الشخصية، حيث زعم مغردون أن الأمر وصل هناك إلى حد السماح بممارسة الجنس مع الحيوانات!

#كندا_إن_السعوديين_يشعرون_بقلق_بالغ_إزاء

الاعتداء على الفطره الانسانيه بكندا باغتصاب الحيوان وممارسة الجنس معه كون الحيوان لايعقل ولايستطيع الدفاع عن نفسه غير جدير بان يرقى لمستوى التخاطب مع الامم العظيمه ذات القيم الساميه كالمملكه العربيه السعوديه pic.twitter.com/HhSe4TLzoz — 🇸🇦 (@slmiaw811) August 5, 2018

وهناك من تحدث بشماتة وسخرية عما قد يحل بكندا من مشاكل اقتصادية بعد قرار الرياض تجميد التجارة معها.

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

مراكز التسوق في كندا خاوية وانهيار العملة ! pic.twitter.com/mEtnfn19GC — شؤون عربية (@Arabaffairstv) August 6, 2018

وذكّر آخرون الكنديين بأنه كان بإمكان السعودية أن توظف إمكانياتها المالية والإعلامية لدعم استفتاء عام 1995 على انفصال مقاطعة كبيك الناطقة بالفرنسية عن كندا، إلا أنها لم تفعل ذلك "لأنها لا تتدخل في شؤون الغير".

Saudi Arabia could have easily supported the 1995 Quebec independence referendum through the funding of media campaigns and attacks against the Canadian government to secure a Quebecan victory but we do not meddle in other nations’ domestic affairs, clearly, unlike Canada. — 🇸🇦سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) August 5, 2018

في المقابل، هناك من أيد موقف أوتاوا، معتبرا أن ردا قاسيا من دول مثل السعودية يمثل خير دليل على أن كندا تسير على الطريق الصحيح في دفاعها عن حقوق الإنسان.

#Canada: When Canada gets criticism from a country like Saudi Arabia because we stood up for human rights, it means were doing the right thing. So proud right now. Thank you, @cafreeland — Elect Eli Ridder, Ward 4 (@VoteRidder) August 5, 2018

ورأى آخرون أن طرد السفير الكندي يثبت أن السلطات السعودية "الجديدة" رغم الحديث عن الإصلاحات والانفتاح ليست مستعدة لسماع أي انتقادات حول كيفية تسيير أوضاع بلاد الداخلية.

The rupture in Saudi diplomatic relations with Canada underscores how the 'new' Saudi Arabia that Mohammed bin Salman is putting together is in absolutely no mood to tolerate any form of criticism of its handling of its domestic affairs. — Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) August 5, 2018

ووصل غضب البعض من خطوة الرياض إلى حد المطالبة بفرض حظر السفر إلى كندا للسعوديين وطرد جميع السعوديين المتواجدين على أراضيها، إضافة إلى مصادرة كافة الأرصدة والأموال للشركات السعودية العاملة في البلاد، وذلك من أجل تدفيع السعودية ثمن ما وصف بإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان.

Canada should issue a travel ban for Saudi Arabia and expel all Saudi nationals living in Canada and seize all businesses and bank accounts of Saudi owned companies in Canada. They want to violate human rights? Let them pay the price for it. — Rob from Montreal (@Rarcham2018) August 5, 2018

ولم تظهر هناك إلا أصوات قليلة تدعو الطرفين إلى التعقل وضبط النفس، مشيرة إلى أن ما يجمع البلدين أكبر ممن يفرق بينهما.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي