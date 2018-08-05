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الممثل ستيفن سيغال يعلق على تعيينه ممثلا خاصا للخارجية الروسية

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الممثل ستيفن سيغال يعلق على تعيينه ممثلا خاصا للخارجية الروسية
twitter.com/sseagalofficial
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أعرب الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيغال، الذي عينته موسكو مؤخرا، ممثلا خاصا لوزارة الخارجية عن رضاه عن التعيين، معبرا عن أمله بتحقيق سلام وانسجام في العالم.

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وكتب سيغال على حسابه في "تويتر"، الأحد: "يشرفني كثيرا الامتياز الممنوح لي بتعييني ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية الروسية - الأمريكية، وآمل بأن نتمكن من تحقيق سلام وانسجام ونتائج إيجابية في العالم، إنني آخذ التعيين المشرف على محمل الجد".

المصدر: twitter.com/sseagalofficial

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