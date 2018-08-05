الممثل ستيفن سيغال يعلق على تعيينه ممثلا خاصا للخارجية الروسية

أعرب الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيغال، الذي عينته موسكو مؤخرا، ممثلا خاصا لوزارة الخارجية عن رضاه عن التعيين، معبرا عن أمله بتحقيق سلام وانسجام في العالم.

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وكتب سيغال على حسابه في "تويتر"، الأحد: "يشرفني كثيرا الامتياز الممنوح لي بتعييني ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية لشؤون العلاقات الإنسانية الروسية - الأمريكية، وآمل بأن نتمكن من تحقيق سلام وانسجام ونتائج إيجابية في العالم، إنني آخذ التعيين المشرف على محمل الجد".

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ — Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 августа 2018 г.

المصدر: twitter.com/sseagalofficial