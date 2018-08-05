بومبيو: "أكبر ممول للإرهاب"!

مع سريان أول حزمة من عقوبات واشنطن على إيران دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران إلى تغيير النهج الذي تتبعه حاليا، واصفا إياها بـ"أكبر ممول للإرهاب".

وقال بومبيو في حديث للقناة Metro TV الإندونسية: "إيران الدولة الرئيسة الممولة للإرهاب في العالم.. الولايات المتحدة تحاول إرغام إيران على التوقف عن هذا النشاط، ونسعى إلى أن يغير النظام الإيراني من تصرفاته".

وشدد بومبو على أن الرئيس الأمريكي مستعد لبدء التفاوض مع طهران بمجرد تصميمها على تغيير سياستها حتى تكون المباحثات مفيدة للجانبين.

وتأتي هذه التصريحات غداة دخول العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ، حيث تستهدف الحزمة الأولى من العقوبات التي تشمل فصل الصيف الجاري قطاع صناعة السيارات الإيراني وتجارة الذهب وغيرها من المعادن. وستبدأ المرحلة الثانية، وهي الأساسية من الإجراءات التقييدية الأمريكية في نوفمبر المقبل وسترتكز على قطاع الوقود والطاقة الإيراني، خاصة تجارة النفط، فضلا عن معاملات البنك المركزي الإيراني.

المصدر: وكالات