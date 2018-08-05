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وصول 5 طائرات جديدة من طراز "ATR" إلى إيران

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وصول 5 طائرات جديدة من طراز
Reuters
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية- أرشيف
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية اليوم الأحد عن وصول خمس طائرات ركاب جديدة من طراز "ATR" الإيطالية الفرنسية المشتركة إلى إيران.

وذكرت الخطوط الإيرانية أن الطائرات الجديدة حطت في مطار مهر آباد الدولي ليصل عدد الطائرات التي تم التعاقد عليها مع شركة "ATR" الإيطالية الفرنسية من هذا الطراز إلى 13 طائرة في أسطولها.

وبعد الاتفاق النووي وقعت إيران عقودا مع شركات "بوينغ" و"إيرباص" و"ATR" لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة "ATR" الإيطالية منها 20 طائرة.

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وفي 9 أبريل 2017، وقعت الخطوط الجوية الإيرانية عقد شراء الطائرات الـ20 مع شركة "ATR"، ومن المفترض تسليم جميع الطائرات إلى إيران مع نهاية 2018.

كما تعهدت الشركة الأوروبية لطهران بتوفير خدمات التدريب وخدمات ما بعد البيع، وهو أمر أصبح غير ممكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعلانها العقوبات على إيران والشركات التي قد تتعامل معها.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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