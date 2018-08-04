إيران تتسلّم خمس طائرات جديدة من إيطاليا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية السبت عن وصول خمس طائرات ركاب من نوع "إي آر تي" إلى إيران الأحد، الموافق للـ5 من أغسطس تم شراؤها من شركة (ART) الإيطالية.

وأعلنت الخطوط الإيرانية أن الطائرات الجديدة ستحط في مطار مهر آباد الدولي ليبلغ عدد الطائرات من هذا النوع 13 واحدة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وبعد الاتفاق النووي وقعت إيران عقودا مع شركات "بوينغ" و"إيرباص" و"إي آر تي" لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة "إي آر تي" الإيطالية منها 20 طائرة.

وتسلمت إيران حتى الآن ثماني منها ستنضم إليها الخمس الجديدة المذكورة، إضافة إلى ثلاث طائرات زودتها بها "إيرباص".

المصدر: "إرنا"