 
مباشر

إيران تتسلّم خمس طائرات جديدة من إيطاليا

مال وأعمال

إيران تتسلّم خمس طائرات جديدة من إيطاليا
إرنا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klt3

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية السبت عن وصول خمس طائرات ركاب من نوع "إي آر تي" إلى إيران الأحد، الموافق للـ5 من أغسطس تم شراؤها من شركة (ART) الإيطالية.

وأعلنت الخطوط الإيرانية أن الطائرات الجديدة ستحط في مطار مهر آباد الدولي ليبلغ عدد الطائرات من هذا النوع 13 واحدة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وبعد الاتفاق النووي وقعت إيران عقودا مع شركات "بوينغ" و"إيرباص" و"إي آر تي" لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة "إي آر تي" الإيطالية منها 20 طائرة.

وتسلمت إيران حتى الآن ثماني منها ستنضم إليها الخمس الجديدة المذكورة، إضافة إلى ثلاث طائرات زودتها بها "إيرباص".

المصدر: "إرنا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟