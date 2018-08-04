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وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران

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وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران
Reuters Edgar Su
وزير خارجية كوريا الشمالية ري يانغ هوو
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أكد مصدر إيراني مطلع أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يانغ هوو، سيقوم بزيارة إلى طهران الثلاثاء المقبل، في ظل العقوبات الأمريكية على حكومة طهران بسبب برنامجها النووي.

وأشار المصدر، إلى أن الوزير الكوري الشمالي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، من دون إعطاء تفاصيل عن المواضيع التي سيناقشها الطرفان.

من جهتها، أعلنت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن هوو سيقوم بزيارة إلى طهران في ختام مشاركته في الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة "آسيان"، والذي يعقد في سنغافورة.

وتأتي الزيارة في وقت تضغط الولايات المتحدة على بيونغ يانغ للتخلي عن قدراتها النووية بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على "نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية"، خلال قمة تاريخية عقداها في شهر يونيو الماضي.

المصدر: وكالات

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