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الناتو يبني قاعدة جوية في "مدينة ستالين"

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الناتو يبني قاعدة جوية في
AFP JSF
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قال رئيس الوزراء الألباني إدي راما، إن حلف الناتو قرر بناء قاعدة جوية جديدة على أساس القاعدة القديمة في مدينة كوشوفا، التي كان اسمها "مدينة ستالين" في (1950-1990) وسط ألبانيا.

وكتب راما على صفحته في فيسبوك: "أخبار جيدة جدا! وافق مجلس شمال الأطلسي على بناء القاعدة الجوية الأولى في ألبانيا غربي البلقان.. من خلال هذا المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ في غضون هذا العام، ستعمل كوشوفا كقاعدة دعم لمنظمة حلف شمال الأطلسي.. الإمداد الجوي والدعم اللوجستي فضلا عن التدريب.. ومن شأن هذا أن يشكل أساسا وطنيا للقوة الجوية الألبانية، وهذا الاستثمار الاستراتيجي للناتو في ألبانيا سيجلب معيارا جديدا للقوات المسلحة".

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ووفقا لرئيس الوزراء الألباني، فإن تنفيذ البناء سيتم على حساب الحلف والحكومة الألبانية، مؤكدا أن الناتو سيستثمر أكثر من 50 مليون يورو في المرحلة الأولى من البناء.

وانضمت ألبانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2009.

المصدر: vesti.ru

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