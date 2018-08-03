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ترامب: أقمت علاقات جيدة مع بوتين

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ترامب: أقمت علاقات جيدة مع بوتين
Reuters Putin Trump
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه استطاع إقامة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائهما في القمة التاريخية التي جمعتهما في 16 يوليو بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال ترامب في خطاب أمام أنصاره بولاية بنسلفانيا: "في هلسنكي، عقدت لقاء مذهلا مع فلاديمير بوتين، ناقشنا العديد من المواضيع.. وأقمنا علاقة جيدة"، وفق ما نقلت صحيفة The Hill الأمريكية.

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وتعليقا على ردود الفعل في الولايات المتحدة حول قمته مع بوتين، أشار ترامب إلى أن الغالبية العظمى في بلاده انتظرت أن تكون القمة شبيهة بحلبة الملاكمة.

وعقد اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي 16 يوليو الماضي، ولاحقا عبر ترامب عن رغبته في إجراء لقاء آخر في عام 2019.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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