بولتون: ترامب سيلتقي بوتين بداية عام 2019

أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير يرغب في عقد اللقاء الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السنة القادمة.

وقال بولتون: "الرئيس يعتقد بأن اللقاء الثنائي مع نظيره الروسي بوتين سيعقد عقب الانتهاء من التحقيقات على التدخل الروسي (المزعوم)، لذلك اتفقا على أن يكون مطلع العام المقبل".

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وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي في الـ 16 من يوليو الجاري، لقاء قمة هو الأول بينهما في القصر الرئاسي الفنلندي وسط العاصمة هلسنكي، وسبق أن التقى الرئيسان مرتين في يوليو ونوفمبر من العام 2017 على هامش فعاليات دولية.

المصدر: رويترز