فنلندا تكشف تكاليف قمة ترامب - بوتين

كشفت صحيفة "Iltalehti" الفنلندية عن مجمل تكاليف لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وقالت الصحيفة، إن رئاسة الجمهورية الفنلندية هي التي دفعت مصاريف إقامة الرئيس ترامب وعقيلته ميلانيا في هلسنكي خلال مؤتمر القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

ووفقا للصحيفة الفنلندية، فإن تكاليف إقامة الرئيس الأمريكي وعقيلته، بلغت 250 ألف يورو وشمل هذا المبلغ تكاليف إقامة الضيوف المرافقين، الذين نزلوا في فندق هيلتون على مقربة من دار الضيافة الحكومي الذي استضاف عائلة الرئيس ترامب.



وذكرت الصحيفة أيضا أن مبالغ كبيرة من الأموال صرفت خلال لقاء القمة الروسي الأمريكي، من قبل العديد من مؤسسات الدولة الفنلندية الأخرى، فقد تكلف جهاز الشرطة بمليوني يورو، ودفعت وزارة الخارجية الفنلندية مليوني يورو أيضا لقاء تنظيم مؤتمرات صحفية، وأنفقت محافظة العاصمة الفنلندية 200 ألف يورو.

وأعلن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا هذا الأسبوع أن مجموع ما صُرف على لقاء القمة بلغ 10 ملايين يورو، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر هذه المصاريف مساهمة في جعل صورة البلاد وسمعتها أكثر إشراقا.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد عقدا يوم الـ 16 يوليو لقاء قمة هو الأول بينهما في القصر الرئاسي الفنلندي وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، وسبق أن التقى الرئيسان مرتين في يوليو ونوفمبر من العام الماضي على هامش فعاليات دولية.

المصدر: تاس

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