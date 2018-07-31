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القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز

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القضاء التركي يرفض رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز
Reuters /Demiroren News Agency
أندرو برانسون
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رفضت محكمة تركية اليوم التماسا لرفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز في البلاد بتهمة التجسس والإرهاب أندرو برانسون.

وذكر تلفزيون "خبر" الرسمي التركي أن القضاء رفض الالتماس المقدم من قبل القس أثناء محاكمته، حيث احتجز في 9 ديسمبر 2016 بتهم "التجسس والتواطؤ" لصالح الداعية التركي المعارض فتح الله غولن و"حزب العمال الكردستاني".

من جانبه، قال المحامي إسماعيل جيم هالافورت في حديث إلى "رويترز" إن المحكمة لم تبلغه بعد بشأن حكمها.

وأسفرت قضية برانسون عن التصعيد الملحوظ من حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على تركيا ما لم يتم الإفراج عن القس الذي فرض القضاء عليه الإقامة الجبرية عوضا عن الحبس الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عقد جلسة تالية لمحاكمة برانسون في 12 أكتوبر المقبل.

المصدر: رويترز

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