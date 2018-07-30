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ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة

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ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة
Globallookpress Mark Wilson
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عقد في البيت الأبيض، رد ترامب على سؤال عما إذا كان مستعدا للقاء روحاني، قائلا: "يمكنني لقاء أي واحد. أنا أؤمن بلقاءات"، لا سيما في حالات يوجد فيه خطر حرب.

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وتابع: "بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء، مضيفا أنه سيصر على عدم طرح أي شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استحالة أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، "لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها".

المصدر: رويترز

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