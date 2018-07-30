طهران: المفاوضات مع الولايات المتحدة مستحيلة حاليا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة مستحيلة في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه "مع سياسات الولايات المتحدة هذه، لن يبقى هناك أي مجال للتفاوض، لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها".

وأوضح أنه "نظرا للظروف الراهنة، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة مع إيران من جانب واحد في مايو الماضي، وإجراءات واشنطن المعادية لطهران وجهودها لممارسة الضغط الاقتصادي على بلادنا وفرض عقوبات، لن تكون هناك أي إمكانية للمفاوضات".

ونفى قاسمي صحة ما يقال حول زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن، حيث يشار إلى أنه قد يكون من المحتمل أن تقوم سلطنة عمان بالوساطة بين واشنطن وطهران. وأضاف قاسمي أنه ليس على علم بمواضيع مباحثات الوزير العماني في واشنطن وهدف زيارته.

كما أعرب بهرام قاسمي عن قناعته بأنه لا يمكن أن تكون هناك أي ثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأعرب كذلك عن تفاؤله بشأن الاتصالات بين إيران والدول الأوروبية التي تمارس واشنطن ضغطا عليها من أجل فرض عقوبات على إيران. وأشار إلى أنه "على ما يبدو فإن هذه الاتصالات تؤدي إلى نتائج إيجابية".

هذا، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية والسداسية الدولية في 2015، وأكدت عزمها إعادة فرض العقوبات على إيران، وتحث الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات ضد إيران والحد من استيراد النفط منها.

المصدر: إرنا