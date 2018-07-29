ظريف: علينا الاستفادة من الشرخ بين أمريكا وأوروبا

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن بلاده تستطيع الاستفادة من الشرخ الحاصل بين الولايات المتحدة ودول أوروبا.

وشدد ظريف اليوم، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع بين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية وممثلي القطاع الخاص في العاصمة طهران، شدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن العقوبات التي تفرضها على دول أخرى لن تعود بالنفع على أحد.

وقال ظريف: "لست ساذجا لأتصور بأننا نستطيع خلق صراع بين أوروبا وأمريكا... ثمة الآن شرخ بينهما، وبإمكاننا الاستفادة منه كفرصة، ولسنا بحاجة لأن نكون جسرا بين أوروبا والولايات المتحدة".

وذكر الوزير أن الأوروبيين لم يتخذوا بعد قرارا بشأن ما إذا كانوا يتبعون مصالح أوروبا أو أمريكا أو ترامب شخصيا، مؤكدا أن ذلك يمنح طهران فرصة لا بد من استثمارها.

وأشار عميد الدبلوماسية الإيرانية إلى أن واشنطن اعتادت على فرض العقوبات، لكن طهران تستطيع تحويل الضغوط الحالية إلى فرصة وأن تجبر الأمريكان على التراجع عن عادتهم هذه خلال الأشهر القادمة.

وشدد ظريف على أن العالم اليوم يقف إلى جانب طهران في خلافها مع الولايات المتحدة،، مؤكدا أن واشنطن، على الرغم من كل قدراتها السياسية والاقتصادية تشعر بأنها في عزلة، ما يجعلها تستخدم ضغوطا سياسية بغية المضي قدما في تطبيق سياساتها.

المصدر: وسائل الإعلام الإيرانية