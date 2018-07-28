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يونكر: ترامب فاجأني بقبلاته

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يونكر: ترامب فاجأني بقبلاته
AP Markus Schreiber, pool
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قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن تبادل القبلات والضم والعناق بينه وترامب بالبيت الأبيض تم بمبادرة من مضيفه الرئيس الأمريكي، وإنه شخصيا فوجئ بالأمر ولم يكن يتوقعه.

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وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية لصحيفة Tagesshau: "لقد كانت هذه مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لي"، مؤكدا أن المبادرة إلى طبع القبلات والأخذ بالأحضان والعناق بينه وبين ترامب، جاءت من الرئيس الأمريكي على حين غرّة.

ووفقا ليونكر، العناق وتبادل القبلات بين الرجال مخالف لسلوكه المعتاد. كما أشار إلى أنه لم يكن يعرف أن هناك مصورا في المكتب البيضاوي.

واختتم يونكر زيارة لواشنطن قبل يومين اجتمع خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وقدّم له تنازلات أوروبية في محاولة لثنيه عن المضي قدما في حربه التجارية التي أطلق شرارتها ضد أوروبا والصين ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي

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