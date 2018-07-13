رئيس المفوضية الأوروبية بدا ثملا بقمة الناتو

انتشر فيديو في الإنترنت، ظهر فيه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يمشي مترنحا، خلال قمة الناتو في بروكسل، وكاد يقع على رئيس أوكرانيا، بيترو بوروشينكو.

وترى وسائل الإعلام البريطانية، أن يونكر كان ثملا، على الأغلب، لأنه لم يكن يقف على الأرض بثقة وثبات، وبدا مترنحا طوال الوقت.

وفي اللحظات الأخيرة من الشريط، فقد يونكر، توازنه وكاد يسقط على الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الذي سار خلفه. وقام شخصان من الحضور بمساعدة يونكر، خلال النزول على درج في الحديقة.

وهذا وعللت المفوضية الأوروبية ظهور يونكر بهذا الشكل، قائلة إنه كان يعاني من آلام حادة في الساق ناجمة عن إصابته بعرق النسا.

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وهذه ليست المرة الأولى، التي تحوم فيها الشكوك بأن يونكر يتمادى في تناول المشروبات الكحولية ويظهر ثملا على الملأ. ففي العام الماضي ظهر مخمورا خلال قمة جرت في جنيف واصطدم بالأثاث وبعدة أشخاص خلال سيره.

المصدر: نوفوستي