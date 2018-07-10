بوروشينكو يعلن توقعاته بشأن قمة بوتين وترامب

أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن توقعاته بشأن قمة بوتين وترامب التي ستعقد في الـ 16 يوليو بهلسنكي، متمنيا النجاح لترامب في "إعادة بوتين إلى المسار الصحيح".

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وفي مقال نشر في مجلة Financial Times وصف بوروشينكو الأسبوع الجاري بـ"أسبوع أوكرانيا"، مشيرا إلى أهميته في سياق قمة الاتحاد الأوروبي - أوكرانيا التي عقدت يوم أمس الاثنين في بروكسل، وقمة حلف الناتو المقررة في يومي 11-12 يوليو في بروكسل والتي ستشارك فيها أوكرانيا أيضا.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى إن قمة بوتين - ترامب المرتقبة تصادف الذكرى السنوية الـ28 لاعتماد البرلمان الأوكراني لوثيقة إعلان السيادة الوطنية لأوكرانيا.

وعبر بوروشينكو عن قناعته بأن "هذا الأسبوع الأوكراني سيرسل إشارة قوية للمجتمع الدولي، تكون مسموعة في بروكسل وخارجها، لا سيما في هلسنكي".

وتابع: "انطلاقا من نهجنا المتفق عليه والذي يكمن في عدم اتخاذ أي خطوات تتعلق بأوكرانيا من دون أوكرانيا أتمنى على السيد ترامب النجاح في جهوده الرامية إلى إعادة بوتين إلى الطريق الصحيح. إني أعرفه (بوتين) وإني على قناعة بأنه ينتظر هزيمتنا، لكن ذلك ليس خيارنا ولن يكون خيارنا أبدا".

وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية أن المباحثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي في قمة هلسنكي ستركز على الوضع في سوريا وأوكرانيا، فيما قال ترامب إنه جهز "هدية صغيرة " يريد تقديمها لنظيره الروسي خلال القمة.

محلل سياسي: تصريحات بوروشينكو حول قمة بوتين - ترامب عرض هزلي

من جهته اعتبر المحلل السياسي البروفسور في "المدرسة العليا للاقتصاد - جامعة البحوث الوطنية" بموسكو، أوليغ ماتفيشيف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم أن الرئيس الأوكراني بتصريحه حول لقاء بوتين - ترامب "أكد مجددا سمعته كمهرج في السياسية وأنه شخص غير مهني ذو تفكير آيديولوجي ضيق".

وتساءل المحلل الروسي: "ما هو المسار الصحيح الذي يتحدث عنه بوروشينكو"؟ مشيرا إلى أن "أشخاصا مثل ترامب وبوتين يحددون بأنفسهم غاياتهم في السياسية الدولية ويشكلون واقعا جديدا بدلا من اتباع قوالب وضعها آخرون".

المصدر: نوفوستي