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ماتيس: واشنطن لا تسعى لإسقاط النظام في إيران بل لتغيير سلوكه

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ماتيس: واشنطن لا تسعى لإسقاط النظام في إيران بل لتغيير سلوكه
Reuters Yuri Gripas
وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة تهدف إلى تغيير سلوك إيران ​وإزالة التهديد الذي تمثله، موضحا أن واشنطن لا تتبنى سياسة ​تغيير أو إسقاط النظام الإيراني.

وفي تصريح صحفي، اليوم الجمعة، رد ماتيس بنفي على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد اعتمدت سياسة تهدف إلى تغيير النظام في إيران أو إسقاطه.

وأضاف الوزير: "نريد أن يغيروا سلوكهم في عدد من المخاطر التي يمكن أن يشكلوها بقواتهم العسكرية واستخباراتهم وأتباعهم ووكلائهم".

المصدر: رويترز

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