أمام قبر ماو الابن.. كيم جونغ أون يذكر الصين بالدم المشترك!

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، زار قبر ماو انينيغ، ابن الزعيم الصيني الراحل ماو تسي دونغ، في الذكرى 65 لانتهاء الحرب الكورية بين عامي 1950 – 1953.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، إن أكاليل من الزهور وضعت على قبر ماو الابن، باسم كيم جونغ أون، وكبار الشخصيات العسكرية في البلاد.

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واقتبست الوكالة عن الزعيم قوله: "إن حزب وشعب الصين خلال حرب التحرير الوطنية الكورية، تحملا الكثير من الحرمان، في بدايات بناء الدولة. وقد أرسلوا من دون تردد أبناءهم المحترمين وبناتهم إلى الجبهة الكورية، وساعدوا بالدم شعبنا في قضيتنا العادلة، وأسهموا بقسط خالد في تحقيق النصر في الحرب".

وكان نجل مؤسس الصين قد قتل خلال غارة جوية نفذها سلاح الجو الأمريكي على كوريا الشمالية، وهو يرقد حاليا في مقبرة "المتطوعين الشعبيين" في إقليم بيونغان – نامدو.

ولم تشارك الصين في الحرب الكورية رسميا، والحال ذاته بالنسبة للولايات المتحدة التي قاتلت قواتها تحت راية الأمم المتحدة.

وقد وضعت تلك الحرب أوزارها باتفاق هدنة، إلا أن بيونغ يانغ تعتبر يوم توقيع هذه الوثيقة، انتصارا للجيش الشعبي الكوري الشمالي في الحرب الأهلية.

المصدر: نوفوستي