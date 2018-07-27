 
مباشر

ترامب: شكرا أسعدتنا يا كيم!

أخبار العالم

ترامب: شكرا أسعدتنا يا كيم!
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkkb

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد موافقة بيونغ يانغ على تسليم واشنطن رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية مطلع القرن الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "قريبا ستغادر رفات الجنود الأمريكيين كوريا الشمالية وتتجه إلى الولايات المتحدة! بعد مرور عدة سنوات، ستكون هذه لحظة رائعة للعديد من العائلات. شكرا لكيم جونغ أون".

وبدأت كوريا الشمالية أمس الخميس، إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بذلك خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، دونالد ترامب، وكيم جونغ أون بسنغافورة.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا