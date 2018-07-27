ترامب: شكرا أسعدتنا يا كيم!

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد موافقة بيونغ يانغ على تسليم واشنطن رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية مطلع القرن الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الجمعة: "قريبا ستغادر رفات الجنود الأمريكيين كوريا الشمالية وتتجه إلى الولايات المتحدة! بعد مرور عدة سنوات، ستكون هذه لحظة رائعة للعديد من العائلات. شكرا لكيم جونغ أون".

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июля 2018 г.

وبدأت كوريا الشمالية أمس الخميس، إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بذلك خلال القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، دونالد ترامب، وكيم جونغ أون بسنغافورة.

المصدر: RT