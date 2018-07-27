كوريا الشمالية "تغير" جلدها في نيويورك!

غيرت كوريا الشمالية مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، وذلك في إطار مساعيها لدفع عجلة الحوار مع الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويأتي هذا التغيير بعد أن قضى المندوب الكوري الشمالي، تشا سون ناما، 4 سنوات في منصبه، ومن المنتظر أن يخلفه كيم سون، العضو في بعثة بوينغ يانغ في الأمم المتحدة.

ويتزامن ذلك مع خطوات موازية اتخذتها بيونغ يانغ في إطار تغيير نهجها تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة إثر اللقاء التاريخي بين الزعيم كيم حونغ أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أسابيع.

ويمثل مندوب كوريا الشمالية في مجلس الأمن أهم قناة تواصل بين بيونغ يانغ وواشنطن، خاصة وأن العلاقات الرسمية بين البلدين مقطوعة، بالإضافة إلى حالة الحرب الشكلية بينهما منذ الحرب الكورية (1950-1953).

هذا وأعادت بيونغ يانغ أمس الخميس إلى واشنطن رفات جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب الكورية.

المصدر: وكالات