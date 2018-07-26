الولايات المتحدة ترفض المشاركة في اجتماع سوتشي حول سوريا

ذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماع سوتشي حول سوريا، معربا عن استعدادها للتعاون مع روسيا بشأن حل الأزمة السورية في العملية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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وقال متحدث باسم الوزارة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة لن تحضر الاجتماع إن كان كمراقب أو بأي صفة رسمية أخرى".

وتابع المسؤول: "سنواصل التعاون مع الأمم المتحدة أو الجهات الأخرى، بما في ذلك روسيا، لتشجيع كل الجهود الممكنة الرامية لدفع التسوية السياسية نحو الأمام وفقا لما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعلان الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والأمريكي، فلاديمير بوتين، في دانانغ".

ودعت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها "أطراف عملية أستانا لتوجيه جهودها إلى عملية جنيف وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا".

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق من اليوم عن توجيه دعوة رسمية لممثلين عن الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع سوتشي القادم حول الأزمة السورية بصفة مراقبين، موضحة أنه سيجري يومي 30 و31 يونيو في إطار منصة أستانا بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بصفة الدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بالإسهام في التسوية السورية، ووفدين من حكومة سوريا والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ومن المتوقع أن الاجتماع "سيركز اهتماما خاصا على الأوضاع الإنسانية في سوريا" وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: نوفوستي + وكالات