روسيا: دعوة ممثلين عن الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع سوتشي حول سوريا كمراقبين

أعلنت الخارجية الروسية عن توجيه دعوة رسمية لممثلين عن الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع سوتشي القادم حول الأزمة السورية بصفة مراقبين.

وقال نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تستضيف مدينة سوتشي يومي 30 و31 يونيو الاجتماع الدولي الـ10 حول سوريا في إطار منصة أستانا، وتأتي هذه الفاعلية بمشاركة نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بصفة الدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بالإسهام في التسوية السورية، ووفدين من حكومة سوريا والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن، وتم كذلك توجيه دعوة مماثلة للولايات المتحدة".

وأوضح كوجين أن اجتماع سوتشي "سيركز اهتماما خاصا على الأوضاع الإنسانية في سوريا" وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: وكالات روسية