أكثر من 600 مهاجر غير شرعي عبروا حدود سبتة

أفادت وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية بأن حوالي 800 مهاجر حاولوا عبور الحدود بين المغرب ومدينة سبتة.

وأوضحت الوكالة أن 602 مهاجرا نجحوا في تسلق الأسوار العالية على الحدود صباح اليوم، فيما قال الحرس المدني الإسباني إن 15 شرطيا أصيبوا بسبب الاشتباكات مع المهاجرين غير الشرعيين.

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يذكر أن المهاجرين تسلقوا الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار الذي يفصل بين المغرب و الإقليم الإسباني.

أما حول الاشتباكات فقد رشق المهاجرون أفراد الشرطة الإسبانية بالحجارة والعصي والزجاجات الحارقة كما استخدموا الفضلات في المواجهة مع الحرس المدني الإسباني، وذلك بعد عبورهم سياج الأسلاك الشائكة التي قطعوها بالمقصات الحديدية والمطارق.

وأعلنت منظمة الصليب الأحمر أن 592 شخصا تمكنوا من اجتياز الحدود، طلبوا المساعدة الطبية، من بينهم جرحى نقلوا إلى المستشفيات.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اجتازوا الحدود عبر مدينتي سبتة ومليلة منذ بداية العام الجاري وذلك فقا لمعطيات منظمة الهجرة الدولية.

المصدر: وكالات