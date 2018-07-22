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إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعيين على السواحل الليبية

أخبار العالم العربي

إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعيين على السواحل الليبية
Reuters Hani Amara
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أعلنت السلطات الليبية اليوم الأحد، أن قوات البحرية أنقذت 40 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قارب مطاطي شمال مدينة زوارة الساحلية.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة الليبي في بيان صحفي، أن دورية لحرس السواحل أنقذت 31 رجلا وطفلا واحدا و8 نساء، كانوا على متن القارب.

وأوضح البيان أن المهاجرين تم نقلهم إلى قاعدة حرس السواحل، حيث تلقوا المساعد الإنسانية والطبية، وتم تسليمهم بعد ذلك لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار البيان إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية ومصرية وسورية ونيجيرية.

المصدر: بوابة الوسط

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