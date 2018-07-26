روسيا والهند على عتبة صفقة عسكرية ضخمة

أفاد موقع Jane’s Defence Weekly البريطاني بأن عقدا عسكريا كبيرا سوف يبرم قريبا بين موسكو ونيودلهي بقيمة 1.1 مليار دولار.

ونقل الموقع المختص في الشؤون العسكرية في تقرير نشره أمس عن مصادر هندية مسؤولة تأكيدها أن المفاوضات توشك على النهاية بين الدولتين بخصوص شراء نيودلهي 48 مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-17 في 5"، 38 منها لسلاح الجو، والأخرى لوزارة الداخلية الهندية.

وذكرت المصادر أن توقيع الصفقة سيجري أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أوائل أكتوبر المقبل.

وأشار الموقع إلى أن روسيا ستتعهد بموجب الصفقة المقبلة بإعادة استثمار 30% من قيمة العقد (أي نحو 290 مليون دولار) في مجالات الدفاع والأمن الداخلي والطيران الهندية.

وكان سلاح الجو الهندي في عام 2008 قد اقتنى 80 مروحية من طراز "مي-17 في 5 إس" بقيمة 1.34 مليار دولار، لتلي ذلك صفقة أخرى بعد أربع سنوات تتمثل في شراء 71 مروحية روسية بقيمة 1.53 مليار دولار، واستكمل تنفيذها في عامي 2016-2017، حسب الموقع.

ويعتقد الخبراء العسكريون الروس أن لدى هذه الصفقة، إذا أبرمت، أهمية خاصة، موضحين أنها قد تكون مؤشرا على بدء عهد جديد في العلاقات العسكرية بين موسكو ونيودلهي، التي شهدت حالة من التراجع في السنوات الأخيرة.

المصدر: Jane’s Defence Weekly