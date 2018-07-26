الجيش الإسرائيلي يكشف هوية امرأة كانت وراء إسقاط المقاتلة السورية

كشف الجيش الإسرائيلي عن هوية الشخص الذي أسقط الطائرة السورية من نوع "سوخوي-22" الثلاثاء الماضي، فوق الجولان.

وقالت صحيفة "The Jerusalem Post"، اليوم الخميس، إن الطائرة السورية، أُسقطت بصاروخ باتريوت "138-M" تابع لوحدة من الدفاع الجوي الإسرائيلي تقودها النقيبة في الجيش أور نعمان.

وتأتي هذه العملية بقيادة أور نعمان، بعد أسبوعين من إشرافها على عملية مماثلة أسقطت خلالها طائرة من دون طيار، قال الجيش إنها اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أنه أسقط الطائرة السورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها "المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان".

المصدر: وكالات