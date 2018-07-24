الجيش الإسرائيلي يسقط مقاتلة سورية

اتفقت المصادر الإسرائيلية والسورية على أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت طائرة سوخوي سورية، لكنها اختلفت على مكان إسقاطها.

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فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة السورية بصاروخي باتريوت، بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي فوق هضبة الجولان.

ونقلت مراسلتنا بيانا للجيش الإسرائيلي جاء فيه، "تم إطلاق صاروخي باتريوت باتجاه مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان .. تمت متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها".

من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم إسقاط طائرة سوخوي سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في الجانب السوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه منذ ساعات الصباح هنالك تصعيد في مؤشرات القتال الداخلي في سوريا، بما فيه نشاطات متصاعدة لقوات جوية سورية.

بالمقابل قال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية إن "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

#عاجل منذ ساعات الصباح هناك تصعيد في مؤشرات القتال الداخلي في #سوريا بما فيه نشاطات متصاعدة لقوات جوية سورية. #جيش_الدفاع موجود في حالة يقظة وجاهزية كبيرتيْن وسيواصل التحرك ضد خرق اتفاقات فك القوات من العام ١٩٧٤ pic.twitter.com/HQpqBYd9qU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 24 июля 2018 г.

#عاجل أطلق صاروخيْ #باتريوت باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع #سوخوي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي في جنوب هضبة #الجولان.



لقد تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الاسرائيلية بعمق كيلومتريْن ومن ثم تم اعتراضها. pic.twitter.com/JYz9QYlbKJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 24 июля 2018 г.

#BREAKING: #Israel intercepted a Syrian fighter jet via 2 Patriot missile that were launched over Golan Heights pic.twitter.com/guKECONfHh — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 24, 2018

المصدر: وكالات