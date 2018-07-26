صورة مقبرة.. هدية من يونكر لترامب

قدم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارته إلى واشنطن هدية غير عادية وهي صورة لمقبرة عسكرية.

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ونقلت صحيفة "The Washington Post" عن يونكر أن هذه الصورة للمقبرة العسكرية في لوكسمبورغ التي دفن فيه الجنرال الأمريكي جورج باتن المشارك في الحرب العالمية الثانية. وكتب يونكر على الصورة: "دونالد العزيز، لنذكر تاريخنا المشترك".

وأفادت وسائل الإعلام الدولية في وقت سابق بأن ترامب ويونكر اتفقا أثناء لقائهما أمس الأربعاء على أن تبدأ الولايات المتحدة العمل على تصدير الغاز السائل إلى أوروبا. كما وافق الجانب الأوروبي على تخفيض الرسوم الجمركية الصناعية وتوريد المزيد من فول الصويا والمنتجات الزراعية الأمريكية.

وشارك الجنرال الأمريكي جورج باتن وسلاح دباباته في عملية إنزال النورماندي وهي العملية العسكرية التي سمحت للدول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية بتعزيز مواقعها في فرنسا وشن هجوم على القوات النازية.

وتوفي باتن في الـ21 ديسمبر عام 1945.

المصدر: Lenta.ru