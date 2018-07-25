رؤية ترامب لاتفاقية التجارة مع أوروبا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاقية للتجارة عادلة وتقوم على المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض في مستهل محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى شيء ما" من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا.

وأضاف: "إذا تمكنا من الاتفاق على جعل التبادل التجاري بيننا بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

من جانبه، قال يونكر للصحفيين: "أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى العمل معا في هذا المضمار.. نحن شركاء وحلفاء حميمون ولسنا أعداء. يجب علينا أن نعمل سويا... أعتقد أنه يتوجب علينا التركيز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها. ذلك هو ما يجب علينا أن نفعله".

المصدر: "رويترز"