 
مباشر

إسرائيل تدعو كرواتيا لـ "مواجهة ماضيها"

أخبار العالم

إسرائيل تدعو كرواتيا لـ
Reuters Antonio Bronic
الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkc7

صرح الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري أن "تواجه كرواتيا ماضيها" خلال زيارة لنصب ضحايا معسكر الإبادة "ياسينوفاتش" النازي.

وقال الرئيس الإسرائيلي أمام النصب التذكاري خلال لقائه رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، على بعد 100 كلم جنوب شرق العاصمة زغرب: "يفضل البعض نسيان ماضيهم واعتباره دفينا ولا يستلزم أي دراسة أو تحليل".

وقضى خلال الحرب العالمية الثانية آلاف الصرب واليهود والغجر والمعارضين الكروات في معسكر "ياسينوفاتش" على يد النظام الأوستاشي المؤيد للنازية.

وتواجه الحكومة الكرواتية انتقادات من كثير من الدول لضعف ردها على خطابات الحقد داخل المجتمع الكرواتي الداعمة لنهج النظام الأوستاشي النازي البائد.

المصدر: أ.ف.ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا