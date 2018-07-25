إسرائيل تدعو كرواتيا لـ "مواجهة ماضيها"

صرح الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري أن "تواجه كرواتيا ماضيها" خلال زيارة لنصب ضحايا معسكر الإبادة "ياسينوفاتش" النازي.

وقال الرئيس الإسرائيلي أمام النصب التذكاري خلال لقائه رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، على بعد 100 كلم جنوب شرق العاصمة زغرب: "يفضل البعض نسيان ماضيهم واعتباره دفينا ولا يستلزم أي دراسة أو تحليل".

وقضى خلال الحرب العالمية الثانية آلاف الصرب واليهود والغجر والمعارضين الكروات في معسكر "ياسينوفاتش" على يد النظام الأوستاشي المؤيد للنازية.

وتواجه الحكومة الكرواتية انتقادات من كثير من الدول لضعف ردها على خطابات الحقد داخل المجتمع الكرواتي الداعمة لنهج النظام الأوستاشي النازي البائد.

المصدر: أ.ف.ب