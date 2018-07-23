هجوم بسكين قرب البرلمان الكندي

أعلنت وزارة الدفاع الكندية اعتقال رجل مسلح بسكين، أثناء مراسم عسكرية قرب البرلمان في العاصمة أوتاوا اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة أنه لم يصب أحد في الحادث، الذي وقع بعد ساعات من قتل مسلح شخصين بالرصاص في تورونتو كبرى المدن الكندية.

Ottawa police considering charges against 24-year-old who pulled knife on Parliament Hill. @CharliePinkerto reports #cdnpolihttps://t.co/sh9FGxy4Gw — iPolitics (@ipoliticsca) July 23, 2018

وقالت الوزارة في بيان إن حادث أوتاوا وقع أثناء مراسم تغيير الحراسة، التي يحضرها كثير من السائحين، وذكرت أن "التهديد المحتمل حدد وحيّد. ولم يصب أحد أثناء هذه الواقعة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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المصدر: رويترز