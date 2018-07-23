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هجوم بسكين قرب البرلمان الكندي

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هجوم بسكين قرب البرلمان الكندي
Reuters Chris Wattie
البرلمان الكندي
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية اعتقال رجل مسلح بسكين، أثناء مراسم عسكرية قرب البرلمان في العاصمة أوتاوا اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة أنه لم يصب أحد في الحادث، الذي وقع بعد ساعات من قتل مسلح شخصين بالرصاص في تورونتو كبرى المدن الكندية.

وقالت الوزارة في بيان إن حادث أوتاوا وقع أثناء مراسم تغيير الحراسة، التي يحضرها كثير من السائحين، وذكرت أن "التهديد المحتمل حدد وحيّد. ولم يصب أحد أثناء هذه الواقعة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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المصدر: رويترز

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