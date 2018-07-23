إصابة 9 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في تورونتو الكندية

أصيب ما لا يقل عن 9 أشخاص في تورونتو كبرى مدن كندا، نتيجة إطلاق عشوائي للنار على المارة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن رجلا فتح النار على المارة في أحد شوارع منطقة غريكتاون في المدينة وأقدم بعد ذلك على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد المصابين لا يقل عددهم عن 9، وبينهم طفل واحد.

ويؤكد شهود عيان، أن المسلح قام بإطلاق النار على رجال الشرطة، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، قبيل إقدامه على الانتحار.

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ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث أو هوية الجاني.

المصدر: انترفاكس