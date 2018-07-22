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زفاف يتحول إلى عزاء في السعودية

أخبار العالم العربي

زفاف يتحول إلى عزاء في السعودية
AP
أفراد الشرطة في السعودية - أرشيف
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أعلنت الشرطة السعودية في محافظة جازان، أن المتهم بإطلاق النار في عرس ومقتل امرأة جراء ذلك سلم نفسه، وأنه أقر بذنبه.

وقال المتحدث باسم شرطة جازان نايف حكيمي: "باشر مركز شرطة منطقة المضايا في محافظة جازان بلاغا عن إطلاق نار في حفل زفاف بالجهة الشرقية من قرية مزهرة نتج عنه وفاة مواطنة (33 عاما) شقيقة العريس، وإصابة أخرى (30 عاما)، بطلقتين ناريتين".

وأضاف: "بعد إجراء عمليات البحث والتحري جرى تحديد هوية الجاني، وتبين أنه مواطن (39 عاما)، وأنه سلم نفسه".

يوم الحادث

وأشار حكيمي بأن المتهم، أقر بإطلاقه النار أثناء خروج النساء من الحفل، تعبيرا عن فرحته بهذه المناسبة ما أدى إلى سقوط السلاح من يده وهو في وضع التشغيل الآلي.

وجرى حجز المتهم على ذمة التحقيق وضبط السلاح المستخدم وإحالة القضية للنيابة العامة، للبت في القضية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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