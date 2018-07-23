تصريحات روحاني وترامب "ألهبت" سوق الذهب في إيران

أكد رئيس اتحاد تجار الذهب في طهران، أن تصريحات الرئيسين الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد.

ونقل مراسلنا عمر هواش تصريحات لرئيس اتحاد تجار الذهب عبدالله محمد ولي، أشار فيها إلى أن سعر المسكوكات الذهبية سجل رقما قياسيا بلغ 3 ملايين و54 ألف تومان (ما يقارب 72 دولارا أمريكيا).

من جهته، أعلن نائب قائد الشرطة الإيرانية، القبض على نحو 300 شخص تلاعبوا بأسعار سوق صرف العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية في البلاد.

وأوضح العميد سكندر مؤمني، أن "الشرطة تتحرى وتعمل على توقيف العصابات والشبكات الكبرى والأفراد المؤثرين في اضطراب السوق".

وقال: "الشرطة وأجهزة القضاء ترصد بشكل كامل الأوضاع في الفضاء الافتراضي وعلى أرض الواقع، وتطمئن المواطنين بأنها ستراقب الأنشطة الاقتصادية في مجال صرف العملات وبيع وشراء المسكوكات الذهبية".

وتبادل الرئيسان الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إطلاق التهديدات والوعيد، إذ توعد ترامب نظيره الإيراني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة، محذرا من مغبة نفاد صبر بلاده.

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وكتب ترامب على تويتر: "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف: "لم نعد بلدا يتهاون مع تصريحاتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا"!

من جهته، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي إلى تجنب "اللعب بالنار"، معتبرا أن الحكومة الأمريكية الحالية "تصارع العالم ومصالحها الوطنية في آن واحد".

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وقال محذرا واشنطن: "السلام معنا هو السلام الحقيقي والحرب معنا هي أم كل الحروب".

المصدر: RT + وكالات