ترامب: لم أتنازل عن أي شيء لبوتين!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه "لم يتنازل عن أي شيء" أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، منتقدا تغطية وسائل الإعلامي الأمريكية لهذا اللقاء.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث سلبيا عن لقائي مع الرئيس بوتين وكل ما تنازلت عنه، تذكروا أنني لم أتنازل عن أي شيء، وتحدثنا فقط عن الفوائد المستقبلية لبلدينا".

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

وأضاف أن تواصله مع بوتين كان "جيدا جدا"، ما يعتبر أمرا إيجابيا للجميع "إلا الإعلام الفاسد"، حسب تعبيره.

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وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجه انتقادات شديدة من قبل أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية الرائدة في أعقاب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسينكي يوم 16 يوليو الجاري.

وتحدث منتقدو ترامب عن "ضعف" موقفه أمام بوتين، وخاصة فيما يتعلق بقضية "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: RT