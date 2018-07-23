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ترامب: لم أتنازل عن أي شيء لبوتين!

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ترامب: لم أتنازل عن أي شيء لبوتين!
Globallookpress Mikko SuutarinenHelsingin Sanom
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه "لم يتنازل عن أي شيء" أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، منتقدا تغطية وسائل الإعلامي الأمريكية لهذا اللقاء.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث سلبيا عن لقائي مع الرئيس بوتين وكل ما تنازلت عنه، تذكروا أنني لم أتنازل عن أي شيء، وتحدثنا فقط عن الفوائد المستقبلية لبلدينا".

وأضاف أن تواصله مع بوتين كان "جيدا جدا"، ما يعتبر أمرا إيجابيا للجميع "إلا الإعلام الفاسد"، حسب تعبيره.

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وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجه انتقادات شديدة من قبل أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية الرائدة في أعقاب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسينكي يوم 16 يوليو الجاري.

وتحدث منتقدو ترامب عن "ضعف" موقفه أمام بوتين، وخاصة فيما يتعلق بقضية "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: RT

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