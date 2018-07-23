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سفن الناتو تدخل ميناء أوديسا الأوكراني

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سفن الناتو تدخل ميناء أوديسا الأوكراني
Reuters Jon Nazca
(صورة أرشيفية)
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أفادت القوات البحرية الأوكرانية بدخول سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تابعة للمجموعة البحرية الدائمة رقم 2 "SNMG2" والمجموعة البحرية الدائمة لمكافحة الألغام رقم 2 "SNMCMG2".

وأوضحت البحرية الأوكرانية في بيان نشر على صفحتها في موقع فيسبوك أن عدد السفن التي دخلت الميناء بلغ ست سفن وهي الفرقاطة "De Ruyter" الهولندية، والفرقاطة "Fatih" التركية، والفرقاطة "Regele Ferdinand" الرومانية، وسفينة المساندة "Rhein" الألمانية، وكاسحة الألغام "Anamur" التركية، وكاسحة الألغام "Lupu Dinescu" الرومانية.

وأشار البيان إلى أن هذه السفن الحربية ستشارك في تدريبات على غرار "PASSEX"، مع قوات البحرية الأوكرانية في البحر الأسود.

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وتستخدم البحرية الأمريكية مصطلح "PASSEX"، للإشارة إلى تدريبات تجرى بين قوتين بحريتين لضمان قدرتها على التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو الإغاثة الإنسانية.

وقد أنهت الولايات المتحدة مع أوكرانيا الأسبوع الماضي تدريبات "Sea Breeze-2018" التي بدأت في 9 يوليو في منطقة أوديسا، بمشاركة عدة آلاف من العسكريين قدموا من 19 دولة، بالإضافة إلى مشاركة حوالي 30 سفينة تابعة للولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وتركيا، يشتغل فيها أكثر من ألفي عسكري.

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وعبرت كييف أكثر من مرة عن رغبتها في أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مرارا عدم شكه في واقعية مثل هذا السيناريو.

وفقا للخبراء، فمن غير المتوقع أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو خلال السنوات العشرين القادمة.

المصدر: نوفوستي

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