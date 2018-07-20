البنتاغون يقدم 200 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن البنتاغون عن تقديم 200 مليون دولار لأوكرانيا لتعزيز جيشها وشراء معدات عسكرية في إطار التعاون الأمني بين واشنطن وكييف.

وجاء في بيان للبنتاغون أن المساعدات تقدم لتحضير العسكريين الأوكرانيين وشراء المعدات العسكرية وتقديم الخدمات الاستشارية لـ "تعزيز القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية".

وتهدف المساعدات إلى تطوير قيادة القوات الأوكرانية والأنظمة لتقييم الأوضاع وأنظمة الاتصال وقدرة القوات على التحرك، والارتقاء بمستوى المساعدات الطبية.

وأضاف البيان أن موعد توريد وتسليم المعدات العسكرية سيحدد في وقت لاحق.

ومنذ عام 2014، أي بدء العملية العسكرية الأوكرانية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد شرقي أوكرانيا، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة تزيد على مليار دولار.

المصدر: تاس