موسكو تحذر من تبعات توريط أوكرانيا في "اللعب بالنار"

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تدريبات "نسيم البحر 2018" الأمريكية الأوكرانية ليست سوى محاولة لزعزعة الوضع بمنطقة البحر الأسود، محذرة من تبعات توريط أوكرانيا في "اللعب بالنار".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "نحن نعتبر إجراء هذه التدريبات محاولة جديدة لخلق التوتر ليس في جنوب شرق أوكرانيا فحسب، بل في منطقة البحر الأسود بأسرها. أما التبعات السلبية المحتملة لذلك فتقع مسؤوليتها على تلك الدول التي تورط أوكرانيا في اللعب الخطير بالنار وتتهم روسيا دوما بأنها تهدد الاستقرار الإقليمي".

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وفي 9 يوليو، أعلنت أوكرانيا رسميا بدء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة. ووصفها قائد القوات البحرية الأوكرانية، الفريق أيغور فورونتشينكو بأنها "ردنا المشترك على منظري الحروب الهجينة ومدبريها ومموليها".

وتجرى تدريبات "نسيم البحر" منذ العام 1997، ومنذ 2014 أصبحت تقليدا سنويا. وتشارك فيها، إلى جانب سفن حربية أمريكية وأوكرانية، سفن من دول أخرى أعضاء في الحلف، وهذه المرة تشارك فيها سفن من تركيا وبلغاريا.

وفي 7 يوليو، دخلت سفينة USS Mount Whitney الأمريكية، وهي السفينة الرئيسة للأسطول السادس الأمريكي، مياه البحر الأسود للإشراف على سير التدريبات بصورة مباشرة.

وتشارك في المناورات 29 سفينة وغواصة و25 طائرة ومروحية وكذلك نحو 3 آلاف جندي.

المصدر: تاس + RBK