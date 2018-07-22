سيمونيان: آمل أن لا تكون هذه المعلومات صحيحة

ذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان نقلا عن مصدر موثوق، أن سلطات الإكوادور تخطط لتسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للسلطات البريطانية عمّا قريب.

وكتبت سيمونيان على تويتر، أنها تأمل في أن تكون هذه المعلومات، خاطئة.

На следующей неделе президент Эквадора собирается в Лондон. И его сейчас прессуют США и Британия, требуют сдать Ассанжа. Он и так-то не рад был такому наследству, а тут еще эти внебиблейскими карами грозят. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية الإكوادور خوسيه فالنسيا، أنه لا يمكن منح اللجوء لمؤسس ويكيليكس إلى ما لا نهاية.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

ويخشى أسانج المتهم بالاغتصاب، ترحيله إلى الولايات المتحدة التي تتربص به على أحر من الجمر على خلفية مؤسسته وما تنشره من مواد ووثائق مسربة تطال المجالات العسكرية والدبلوماسية في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات في التاريخ الأمريكي.

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القضاء البريطاني أصدر في يونيو 2012 أحكاما قضت بضبط أسانج وإحضاره بموجب بطاقات بحث سويدية اتهمته بالاغتصاب، فيما خشي أسانج والمتضامنون معه أن تكون الاتهامات المنسوبة إليه مجرد حيلة لإيقاعه في شباك الاستخبارات الأمريكية، ما اضطره للجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن التي لا يزال حبيس مقرها طيلة خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي