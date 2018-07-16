الإكوادور تجري محادثات سرية مع بريطانيا حول مصير أسانج

تجري الإكوادور مع السلطات البريطانية محادثات على مستوى عال بشأن مصير مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اللاجئ في مبنى سفارة الإكوادور بلندن.

وأفادت صحيفة "The Times" بأن المحادثات يجريها من الجانب البريطاني مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب وزير الخارجية ألان دونكان. وأضافت أن أسانج لا يعرف شيئا عن هذه المحادثات.

ولا يزال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور في لندن منذ عام 2012، بعد أن طلب من سلطات هذه الدولة منحه اللجوء السياسي، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب عمله في ويكيليكس.

وفي نهاية مارس الماضي حرمت حكومة الإكوادور أسانج من حق التواصل مع العالم الخارجي، إذ ترى أن تصرفات أسانج ورسائله في شبكات التواصل الاجتماعي تعرض للخطر العلاقات الجيدة بين الإكوادور من جهة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من بلدان العالم من جهة أخرى.

وفي مايو الماضي أفادت وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوزا بأن بلادها جاهزة لمناقشة مصير أسانج مع بريطانيا، بشرط مراعاة حقوق الإنسان.

المصدر: vesti.ru