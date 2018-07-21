كرة بوتين تحت المجهر

أجرى جهاز الخدمة السرية للرئاسة الأمريكية فحصا أمنيا دقيقا على الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة اليوم الاثنين عن مسؤولين في الخدمة السرية المسؤولة عن أمن الرئيس الأمريكي، أن هذا الفحص يعتبر إجراء روتينيا يشمل كل الهدايا التي يتلقاها الرئيس.

وخلال المؤتمر الصحفي في ختام قمتهما في هلسنكي في 16 يوليو، أهدى بوتين ترامب كرة قدم رسمية من مونديال موسكو، وقال ممازحا إن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأمريكي.

من جانبه، قال ترامب إنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون، وبادل بوتين بهدية على شكل قميص للاعب الهوكي الروسي المشهور ألكسندر أوفيتشكين، الذي يلعب في نادي "واشنطن كابيتلز".

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وتعالت بعض الأصوات في واشنطن، مطالبة بمنع "كرة بوتين" من الوصول إلى البيت الأبيض، خشية أن تكون مزودة بجهاز تنصت.

المصدر: وكالات