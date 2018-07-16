بوتين ممازحا يعطي ترامب "كرة سوريا" لتكون الآن في الملعب الأمريكي

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مازحا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن "كرة التسوية" في سوريا تبقى في ملعب روسي.

وفي مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب محادثاتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين: قال بوتين: "فيما يتعلق بكون كرة سوريا في ملعبنا.. فقد قال السيد الرئيس (الأمريكي) بأننا نجحنا في استضافة كأس العالم لكرة القدم. وأريد أن أقدم هذه الكرة للسيد الرئيس، فهي الآن في ملعبه".

وأضاف أن على الولايات المتحدة استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2026.

وأخذ دونالد ترامب الكرة من يدي بوتين وهو يبتسم قائلا: "صحيح ، علينا استضافة المونديال، ونأمل أن ننجح نحن أيضا في ذلك".

المصدر: وكالات