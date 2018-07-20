موسكو تأمل في التزام طهران بالصفقة النووية

أعرب السفير الروسي لدى إيران ليفان جاغاريان، عن أمل موسكو في التزام طهران بالصفقة النووية، مشيرا إلى أن موسكو تحثّ طهران في كل محفل على استمرار تمسكها بهذا الاتفاق.

وجاء تصريح السفير على خلفية تشغيل إيران، مصنعا لإنتاج معدات الروتر اللازمة لأجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف في حديث للصحفيين: "هذا القرار يخص إيران لكننا نعلق آمالا كبيرة على أن يستمر الإيرانيون في التزاماتهم بالصفقة النووية المبرمة معهم".

وأشار السفير، إلى أن الجانب الروسي خلال الاتصالات مع إيران يحث طهران على مختلف المستويات لمواصلة التزامها بالاتفاق النووي، وأضاف: "حتى الآن، لا توجد أي مآخذ على طهران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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وشدد السفير الروسي، على أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية ملف إيران النووي، عزز كثيرا مواقف معارضي هذه الصفقة داخل إيران.

وقال السفير إن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عزز مواقع خصوم الصفقة بشكل ملحوظ داخل إيران.

المصدر: انترفاكس